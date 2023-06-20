كرم: التمسك بأزعور مستمر بالنسبة إلى أطراف المعارضة

أكد النائب فادي كرم أن "الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيلتقي المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الكتل والأحزاب، إلّا أن مهمّته استطلاعيّة لمعرفة ما يمكن اقتراحه، وذلك حرصاً على لبنان، بعدما فشلت المبادرة الفرنسية السابقة".

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وعن الثقة بين القوات والتيار الوطني الحر وانعكاسها على التقاطع بينهما، أكد كرم في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أن "الثقة غير موجودة بين الطرفين"، موضحاً أن "التقاطع حصل بين المعارضة والتيار على اسم المرشح لرئاسة الجمهورية وليس بين القوات والتيار".

ولفت الى أن "التقاطع قائم بقناعة من الفريقين والتمسك بالمرشح جهاد أزعور مستمر بالنسبة إلى أطراف المعارضة".

وقال: "إذا دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخابية، وهو ما يجب أن يفعله فنحن جاهزون"، متوقّعاً أن "ينال أزعور عدداً أكبر من الأصوات".

ورأى كرم أن "المشكلة في لبنان هي سياسية وليست معركة رئاسية فقط، فالانقسام العميق هو بين فريق يريد أن يضع يده على لبنان، فيما يحاول فريق المعارضة الدفاع عن وجوده وعن ثقافة المجتمع".

واعتبر أن "التفاهمات الإقليمية مبنيّة على مصالح بين الدول، أما في لبنان فيجب أن تبنى التفاهمات على الشراكة الحقيقية أو على تركيبة جديدة".