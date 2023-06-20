Advertisement

لبنان

حمادة: "اللقاء الديمقراطي" منفتح على طرح أسماء أخرى

Lebanon 24
20-06-2023 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1079359-638228554873032159.jpg
Doc-P-1079359-638228554873032159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب مروان حمادة أن "الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لن يحمل معه أي صيغة، بل مقاربة فرنسية تلتقي أكثر مع الطرح السعودي إذ ترتكز على عدم اقتراح مرشح لرئاسة الجمهورية، بل البحث عن مشروع".
Advertisement
وفي حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، لفت إلى أن "لودريان سيغير المقاربة بناء على عناصر تحركت في الأسابيع الماضية، وهي الوحدة المسيحية من جهة، والتصلب الشيعي على ترشيح فرنجيه من جهة أخرى.
 
 
وأشار إلى أن "اللقاء الديمقراطي" منفتح على طرح أسماء أخرى غير تلك التي اقترحها في البداية".

واعتبر "أنه ليس بالصدفة تحضرت لقاءات للودريان مع سفراء الدول الخمس والدول العربية، بمن فيهم السفير الإيراني والقائم بالأعمال السوري. كما سيجتمع لودريان مع رؤساء كتل نيابية ومرشحين، سائلا: "فهل سيشارك العماد جوزاف عون، الذي ارتفعت أسهمه في الفترة الأخيرة، في هذه اللقاءات وهو في موقع قائد الجيش؟ وماذا عن المرشح جهاد أزعور الذي لن يعود إلى لبنان حتى إشعار آخر بناء على نصائح متصلة بأمنه الشخصي؟".

 
وعن الاستقرار الأمني، أشار حمادة إلى أن "الجيش لا يزال موجودا، والأهم هو إجراء التشكيلات العسكرية"، قائلا: "ربما هناك صيغ للتمديد لجوزاف عون أو لابد من تعيين رئيس أركان كما ينص قانون الدفاع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2023-06-20
05:03 | 2023-06-20
05:00 | 2023-06-20
04:59 | 2023-06-20
04:51 | 2023-06-20
04:46 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website