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لبنان

ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب.. هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
20-06-2023 | 04:13
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب عل المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( دون معدلاتها الموسمية)، مع نسبة رطوبة مرتفعة.
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وجاء في النشرة الاتي: 
-الحال العامة:  طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبيا حتى يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة خلال الفترة المسائية وبالتالي سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع درجات بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب عل المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( دون معدلاتها الموسمية)، مع نسبة رطوبة مرتفعة.

الخميس:  غائم جزئيا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم مع  ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية .

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج،  حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي:   760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  5,27

-ساعة غروب الشمس:   1952
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