المكاري يلتقي رئيس الوزراء العراقيّ في بغداد

التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في بغداد، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك خلال الإحتفال الذي أقامته نقابة الصحافيين العراقيين لمناسبة العيد الوطني للصحافة ومرور 154 عاماً على إصدار جريدة "زوراء".

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وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، أشار المكاري إلى أنّه التقى أيضاً وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، والأمين العام لحركة بابليون ريان صادق الكلداني.