في بئر حسن... ماذا يفعل الجيش قرب مستشفى "رفيق الحريري"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم بإزالة المخالفات التعديات في منطقة بئر حسن، قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وقد تمّ قطع الطريق في المنطقة.

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