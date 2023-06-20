Advertisement

لبنان

في بئر حسن... ماذا يفعل الجيش قرب مستشفى "رفيق الحريري"؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1079375-638228595154791842.jpg
Doc-P-1079375-638228595154791842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم بإزالة المخالفات التعديات في منطقة بئر حسن، قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وقد تمّ قطع الطريق في المنطقة.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ما هي المشاكل التي يعاني منها الجيش الأوكراني في هجومه المضاد بحسب "The New York Times"؟
lebanon 24
20/06/2023 12:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني : مقتل طيار برتبة رائد إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية يوم أمس
lebanon 24
20/06/2023 12:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة
lebanon 24
20/06/2023 12:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قوات الدعم خرقت الهدنة وهاجمت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور
lebanon 24
20/06/2023 12:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24

بئر حسن

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2023-06-20
05:03 | 2023-06-20
05:00 | 2023-06-20
04:51 | 2023-06-20
04:46 | 2023-06-20
04:13 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website