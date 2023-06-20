بين محمد رعد وجنبلاط.. هذا ما جرى داخل مجلس النواب

لوحظ خلال الجلسة التشريعية، أمس الإثنين، حصول حوارٍ وحديثٍ "ودّي" بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط داخل قاعة الهيئة العامة للبرلمان.

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وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الحوار شمل عدداً من نوابٍ آخرين انخرطوا خلاله، وكان حديثٌ عن مختلف الأمور السياسية فيما بدا لافتاً "التناغم" بين رعد وجنبلاط.