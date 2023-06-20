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لبنان

بين محمد رعد وجنبلاط.. هذا ما جرى داخل مجلس النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 05:03
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لوحظ خلال الجلسة التشريعية، أمس الإثنين، حصول حوارٍ وحديثٍ "ودّي" بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط داخل قاعة الهيئة العامة للبرلمان.
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وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الحوار شمل عدداً من نوابٍ آخرين انخرطوا خلاله، وكان حديثٌ عن مختلف الأمور السياسية فيما بدا لافتاً "التناغم" بين رعد وجنبلاط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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