Advertisement

لبنان

بالتفاصيل.. هذا برنامج صلاة عيد الأضحى المبارك في بيروت

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1079380-638228607196047054.jpg
Doc-P-1079380-638228607196047054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المذكرة رقم 71/م المتعلقة ببرنامج صلاة عيد الأضحى المبارك، وجاء نصُّها على النحو التالي:
 
في تمام الساعة 6.05 من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء، القاضي محمد المصري (مدير عام وزارة العدل) بموكبٍ رسمي إلى مسجد محمد الأمين (ص) وسط بيروت، وقد كلف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي لأداء الصلاة وخطبتي عيد الأضحى المُبارك.
Advertisement
 
وتتخذ التدابير التالية:
 
أولاً: التشريفات على همّة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
 
ثانياً: تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والأوقات المُحددة بالمذكرة والمُشار إليها أعلاه.
 
ثالثاً: تؤمن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة لمثل هذه المناسبة لمواكبة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية".
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2023-06-20
07:54 | 2023-06-20
07:39 | 2023-06-20
07:35 | 2023-06-20
07:30 | 2023-06-20
07:28 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website