بالتفاصيل.. هذا برنامج صلاة عيد الأضحى المبارك في بيروت

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المذكرة رقم 71/م المتعلقة ببرنامج صلاة عيد الأضحى المبارك، وجاء نصُّها على النحو التالي:

في تمام الساعة 6.05 من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء، القاضي محمد المصري (مدير عام وزارة العدل) بموكبٍ رسمي إلى مسجد محمد الأمين (ص) وسط بيروت، وقد كلف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي لأداء الصلاة وخطبتي عيد الأضحى المُبارك.

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وتتخذ التدابير التالية:

أولاً: التشريفات على همّة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والأوقات المُحددة بالمذكرة والمُشار إليها أعلاه.

ثالثاً: تؤمن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة لمثل هذه المناسبة لمواكبة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية".