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لبنان

طالب بمليار دولار... رجل أعمال لبنانيّ يُقاضي شركة عالميّة فما السبب؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:27
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قال مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، إن رجل الأعمال كارلوس غصن رفع دعوى بمليار دولار في لبنان ضد شركة "نيسان"، وأضاف أنّ الجلسة ستُعقد في 18 أيلول.

وتتهم الدعوى المقدمة من كارلوس غصن في لبنان "نيسان" وآخرين بجرائم تشمل التشهير.
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كما تتهم الدعوى المدعى عليهم أيضا بتلفيق أدلة مادية. (سكاي نيوز)
 
 
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