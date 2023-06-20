مكبلان.. نقل المودع باسكال الراسي وزوجته إلى تحري فردان

أفاد تحالف "متحدون" في بيان انّه تم نقل المودع باسكال الراسي وزوجته فاليري فوييه مكبّلين من منزلهما في محلة ضهر الصوان في المتن إلى مبنى تحري الجديدة في جديدة المتن التابع للنيابة العامة في بعبدا. وذلك على الخلفية التهمة الموجهة اليهما بجرم "خرق حرمة منزل" و"احتجاز حرّية".

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ولاحقا أفاد التحالف انّه بناء على طلب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تجري اتصالات لنقل الراسي وزوجته الى تحري بيروت في فردان.

وبحسب "متحدون" فقد جرى نقل الراسي وزوجته الى فردان، وهناك رفضا التوقيع على أي تعهد لا يقابله تعهدا بإعادة ودائعهم.