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لبنان

وزير الدفاع عرض التطورات مع ابو فاعور

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:55
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم النائب وائل ابو فاعور، وجرى عرضٌ للأوضاع العامة وآخر التطورات.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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