كركي استقبل وفدا من البنك الدولي... هذا ما جرى عرضه

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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وفدا من البنك الدولي - متخصصا في مجال الصحة، ضم: السيدة بيا شنايدر وفرح أصفهاني ورونالد أدواردو، في حضور مديري الصندوق.وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، انه "بعد عرض الوفد الغاية من الزيارة الى الضمان وشرح هدف البعثة المتعلق بفهم وضع القطاع الدوائي وتمويل قطاع الصحة، تداول المجتمعون في أبرز القضايا الصحية في البلاد حيث استعرض المدير العام الخطوات الأخيرة التي من شأنها التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية على المضمونين، وبخاصة لناحية زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية حيث باتت تغطي حوالي 40 في المائة من كلفتها الفعلية، باستثناء تعرفة جلسات غسيل الكلى التي يغطيها الضمان بنسبة 100 في المائة.كذلك، عرض الدكتور كركي أمام الحاضرين أهم المعوقات الادارية واللوجتسية التي تحول دون تمكين الصندوق من إتمام خدماته بالشكل المطلوب، منوها أنه وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة تمّكن الضمان من اطلاق موقعه الالكتروني التفاعلي الذي من شأنه تسهيل شؤون المضمونين وأرباب العمل وإنجاز عدد من المعاملات دون تكبد عناء الحضور الى مديريات ومكاتب الصندوق.كما تطرق المجتمعون الى علاقة الصندوق بكل من القطاعين العام والخاص، حيث أكد المدير العام أن هذا الأخير ملتزم بتسديد متوجباته للصندوق بنسبة 93-94 في المائة بينما لا يزال القطاع العام متأخرا عن سدادها لناحية الاشتراكات والديون المتراكمة المستحقة عليه والتي تجاوزت ال 5 آلاف مليار ل.ل.وفي ختام اللقاء، توافق المجتعون على عقد اجتماعات لاحقة أكثر تخصصا للبحث في مدى إمكانية تقديم مساعدات تقنية وعملية من البنك الدولي من خلال خبراته والانجازات التي حققها في عدد من البلدان في مجال الصحة.وشدد المدير العام على "ضرورة أن تطال مثل هذه المساعدات مجالات تؤدي إلى تحسين آلية تقديم الخدمات للمتعاملين مع الصندوق بشكل حسي وملموس".