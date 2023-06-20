أوجيرو: عطل في سنترال طرابلس - التبانة

أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلًا طرأ على سنترال طرابلس - التبانة، بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقها على تصليح الأعطال.

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