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لبنان

أوجيرو: عطل في سنترال طرابلس - التبانة

Lebanon 24
20-06-2023 | 06:26
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 أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلًا طرأ على سنترال طرابلس - التبانة، بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقها على تصليح الأعطال.
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اوجيرو

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