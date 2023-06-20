مصاب برصاصتين في الرأس... العثور على شخص مقتول داخل سيارته

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على المدعو أ. التيماني، جثة داخل سيارته، في عين عنوب، بعد "محطة الشهيدين"، عند مفرق الشاغور.

وعُلم أنّه قُتل بعدما أُصيب برصاصتين في الرأس.

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إلى ذلك، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

وصدر بيان عن أهالي بلدة عيتات جاء فيه:

إنّ أهالي بلدة عيتات عموما يستنكرون الجريمة المروعة التي تعرض لها ولدها المغدور المرحوم أنور فؤاد التيماني من خلال إطلاق النار عليه برصاصتين في رأسه وهو في سيارته متوجها إلى عمله. ونحن إذ نطالب القوى الامنية كافة كشف ملابسات الجريمة وإنزال أشدّ العقوبة بحقّ كل من يظهر التحقيق تورطه.