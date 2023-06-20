قرارٌ إستثنائي لجمعية مصارف لبنان... إليكم ما أعلنته

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للمصارف العاملة في لبنان، وقررت بصورة استثنائية تمديد ولاية أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الجمعية العمومية تاريخ 29/6/2021 لسنة واحدة، تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية الناظرة في حسابات السنة المالية 2023.

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