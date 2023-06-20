خبر مهمّ بشأن جوازات السفر... هذه تفاصيله

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24/02/2023 المتعلق "بآلية تقديم طلب جواز سفر لبناني لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة"، تقبل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر لبنانية وفقاً للأصول دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز الجوازات بمهلة ثلاثين يوم عمل كحد أقصى.

يمكن قبول طلب إنجاز جواز سفر مستعجل لدى المراكز الاقليمية لمن يرغب بعد استيفاء بدل خدمات مأجورة على أن تنجز هذه الجوازات بمهلة سبعة أيام عمل كحد أقصى.

1-صدر عن #مكتب_شؤون _الاعلام في #المديرية_العامة_للأمن_العام #البيان التالي:

الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24/02/2023 المتعلق "بآلية تقديم طلب جواز سفر لبناني لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة"، https://t.co/GmGOm9NxXo — الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) June 20, 2023 Advertisement

ولاحقاً، صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التوضيحي التالي:



توضيحاً للتعميم الذي صدر فهو يتعلق بمهلة انجاز جوازات السفر فقط وليس بالشروط المتعلقة بتقديم طلبات جوازات السفر.