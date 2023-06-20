مياه غير صالحة تُباع للمواطنين في هذه المنطقة.. وبضائع منتهية الصلاحية

اقفلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال مع جهاز امن الدولة معملا لتعبئة المياه في منطقة ابي سمراء بالشمع الاحمر بعد ان تبين من خلال الفحص الجرثومي لعينة المياه انها غير مطابقة للمواصفات كما استكملت مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع جولاتها على مراكز تكرير وبيع المياه وتم سحب عينتي مياه وارسلت الى المختبر للتأكد من سلامتها.

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كذلك جالت دورية اخرى في بلدة الفرزل على محلات المواد الغذائية ونظموا محضر ضبط لوجود مواد منتهية الصلاحية ، بمؤازرة دورية من امن الدولة وبناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات تلفت البضاعة ونظم محضر عدلي.