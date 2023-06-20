بو حبيب: طلبنا من هؤلاء تقليص رواتبهم

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الامور الداخلية للوزارة وسياستها في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج.

وقال بو حبيب: ان حصة الوزارة في موازنة العام ٢٠٢٢ تبلغ 77 مليون دولار فقط ، وقد طلبنا من السفراء تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة.

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اما بالنسبة للموظفين المحليين فبلغت 28 مليون و750 الف دولار في العام 2022 اي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021 وقد تم صرف 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم . كما خفضت الرواتب المرتفعة للمرظفين الباقين.

واضاف: إن سياسة التخفيض مستمرة لجهة ايجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالي مليوني و600 الف دولار.

واشار بو حبيب الى ان كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالي 14 مليون دولار في العام المنصرم اي ما نسبته 75 من المئة للابنية الاداريةو 73 من المئة للأبنية السكنية.

وردا على سؤال قال بو حبيب: تمت زيادة الرسوم القنصلية لاسيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون على مشروع إقفال او تعليق العمل في 17 بعثة لبنانية في الخارج من اصل 98 بعثة ديبلوماسية، وجاءت الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة ل 15 بعثة تقريبا وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض. كما يتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم أيضا. لذا فإن الانتشار اللبناني هو من يدفع هذه التكاليف من خلال الرسوم لضمان استمرارية عمل بعثاتنا في الخارج.



واشار بوحبيب الى ان سياسة التقشف ستبقى معتمدة على الاقل سنتين، مؤكدا انه لا مجال حاليا للتفاخر خصوصا و أن حالتنا الاقتصادية "بالويل" وهذه السياسة هي موضع تهنئة من الجميع. ولم يعد يإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني ان هذه الاحتفالات الرسمية تصنف من باب الهدر.

وتعليقاعلى مبدأ مراعاة أمور لوجستية في نقل مقر السفارات وسكن السفراء أكد بو حبيب ان السفراء جميعهم منضبطون في هذا الاطار، والوزارة هي من تعطي الإرشادات بهذا الخصوص لكي يتم اختيار مقار منخفضة الكلفة مثال على ذلك ، انتقال مقر إحدى السفارات من مكان إلى آخر أدى إلى وفر في التكاليف من ١٥٧ الف دولار الى ٦٠ ألفا.

ولفت إلى ان الخارجية توقفت عن تغطية سفر وفود وبعثات رسمية من قبل الوزارات.

وردا على سؤال كشف الوزير بو حبيب ان سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كان قد عُين من خارج الملاك، وسيعود غدا إلى لبنان بعدما كان قد توقفه عن العمل كسفير في 14 من الجاري حيث تسلم مهام رئاسة البعثة القائم بالاعمال زياد طعان. وسنحيل كل ما ورد الينا من معلومات استقيناها عن القضية إلى وزارة العدل، والمحاكم تقرر ما اذا كان قد حصل خطأ ام لا.



من جانبه، الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطللي قال ردا على سؤال إن الرسوم القنصلية هي بالعادة أعلى كلفة من الرسوم التي تدفع في داخل البلد، وهذا معتمد في كل دول العالم.

وردا على سؤال عن استبدال جوازات السفر لمن لا يملك جوازا بيومتريا من المغتربين، قال الشميطللي: ان المعايير المتبعة عالميا بالنسبة للجوازات البيومترية تستلزم ان يكون لدى الامن العام قاعدة بيانات وبصمات لحاملي هذا الجواز، وفي حال لم يكن لدى الامن العام تلك البيانات ارتأينا ان نمنح الجواز البيومتري إلى من هم ما دون الخامسة عشر من العمر وما فوق الستين كون بصمتهم غير مهمة تقنيا ،اما من هم ما بين 16 عاما و 58 ولا يملك الامن العام بصماتهم الضرورية لإصدار الجواز البيومتري، فسيمنحون استثنائيا من قبلنا تجديدا لجوازاتهم من النموذج 2003 لئلا نكبدهم عناء السفر إلى لبنان لأخذ بصماتهم على أن يتوجهوا لدى عودتهم إلى لبنان إلى الامن العام لاستصدار جواز بيومتري لهم.



سياسيا، وعن تعيين سفير للبنان في البحرين قال بو حبيب: ان تعيين سفير في البحرين متعذر اليوم، وسفارتنا مفتوحة هناك ويعمل فيها ديبلوماسي. كما ان سفير البحرين المعتمد لدى لبنان مقيم في الشام.

وشدد بوحبيب على انه من غير الوارد ان يقبل لبنان العودة القسرية للنازحين السوريين. لكننا نختلف مع الاوروبيين على تصنيف النازحيين السوريين فبينما يعتبرونهم لاجئين سياسيين نعتبرهم نحن نازحين اقتصاديين. ورغم خطاب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي جوسيب بوريل، لمست في الاجتماعات الجانبية تفهما للمرة الاولى لموقفنا الذي اعلنا عنه مع حرصنا احترامنا لحقوق الإنسان وتوافقنا على الشروع بحوار في ما يخص العودة الطوعية لكي تسير العملية مع الحفاظ على حقوق الإنسان.

واجاب بو حبيب على سؤال عن مطالبة لبنان ازالة فقرة توسيع مهام اليونيفل قائلا : التقيت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم جوانا فرونتسكا واثرت معها هذا الموضوع. نحن لسنا مصرين على حذف الفقرة لكن طالما انه لم تتغير قواعد اللعبة فلم لا نعود إلى النص السابق؟ كما أننا نقول لهم ان مواكبة الجيش اللبناني للدوريات اليونيفل مهمة.

وفي سياق منفصل، بحث بو حبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونيتسكا المستجدات السياسية والتطورات في الجنوب اللبناني ونتائج مؤتمر بروكسيل.