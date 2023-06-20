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لبنان

إنقلاب صهريج للمحروقات على طريق عام ضهر البيدر

Lebanon 24
20-06-2023 | 07:30
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن انقلاب صهريج للمحروقات على طريق عام ضهر البيدر، عند مفرق فالوغا، وتمّ تحويل السير الى الطرقات المجاورة.
 
 
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ضهر البيدر

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