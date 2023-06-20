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لبنان

الخليل نوه بالمشاريع الإنمائية المنفذة عبر برنامج الامم المتحدة

Lebanon 24
20-06-2023 | 07:39
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 ترأس وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل اجتماع عمل حضره عدد من المنظمات الدولية التي تتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حضور ممثلة البرنامج في لبنان Melanie Hauenstein وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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كما حضر الاجتماع المدير العام للمالية جورج معراوي والخبيرة كلودين كركي.
 
ونوه الوزير الخليل بأهمية المشاريع الإنمائية التي تنفذها المنظمات الدولية في لبنان عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدداً على ضرورة "التكامل والتنسيق مع المؤسسات والإدارات اللبنانية المعنية في كل المجالات التي تدفع بتنمية القدرات البشرية في جانب، وفي جانب آخر في الخدمات التي تدخل في صلب تحسين حياة الناس وخلق بيئات ومشاريع ملائمة لتطوير الخدمات الاجتماعية الصحية والسكانية والسكنية والتربوية وفي تحسين شروط بعض القطاعات الإنتاجية لا سيما الزراعية منها والغذائية في إطار العبور إلى تنمية مستدامة".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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