Advertisement

لبنان

مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل

Lebanon 24
20-06-2023 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1079430-638228691162974680.jpg
Doc-P-1079430-638228691162974680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرق الدفاع المدني اللبناني، عثرت على جثة شاب كان قد فُقد منذ منتصف الليل، أثناء ممارسته هواية السباحة عند شاطئ الغازية.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
غريق في بحر صور
lebanon 24
20/06/2023 19:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غريق في صور.. الصليب الاحمر والجيش يتدخلان (فيديو)
lebanon 24
20/06/2023 19:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كانوا يُمارسون هواية السباحة... إنقاذ غريقين وفتاة من بحر صور
lebanon 24
20/06/2023 19:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصراع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي وصناعة المشروبات الغازية
lebanon 24
20/06/2023 19:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24

غريق

الغازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2023-06-20
11:35 | 2023-06-20
11:17 | 2023-06-20
11:11 | 2023-06-20
11:06 | 2023-06-20
10:38 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website