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لبنان

إليكم مواعيد تقديم المعاملات في أمانات السجل العقاري!

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:43
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 أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان انها "تستقبل جميع معاملات المواطنين في أمانات السجل العقاري في بيروت وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل يومي الثلثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا اعتبارا من الاسبوع المقبل".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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