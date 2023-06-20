إليكم مواعيد تقديم المعاملات في أمانات السجل العقاري!

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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان انها "تستقبل جميع معاملات المواطنين في أمانات السجل العقاري في بيروت وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل يومي الثلثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا اعتبارا من الاسبوع المقبل".