ما هي تسعيرة الدولار الآن؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 93300 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.