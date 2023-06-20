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لبنان

قتيل في حادث سير على أوتوستراد جبيل (صور)

Lebanon 24
20-06-2023 | 09:56
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم وقتيلاً الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية إثر تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد جبيل.
 
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حادث سير

اوتوستراد جبيل

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