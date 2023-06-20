قتيل في حادث سير على أوتوستراد جبيل (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم وقتيلاً الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية إثر تعرضهما لحادث سير وقع على اوتوستراد جبيل.

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