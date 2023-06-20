قائد الجيش استقبل وفداً المانيا.. ماذا تناول البحث؟

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية Dr Tobias Tunkel ونائبة رئيس البعثة للسفير الألماني في لبنانMs Katharina Lack، في حضور الملحق العسكري الألماني Col Heino Matzken وتناول البحث شؤونا مختلفة.كذلك استقبل وفدا ممثلا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ضم الشيخ غاندي مكارم واللواء الركن المتقاعد شوقي المصري والشيخ كمال أبي المنى، وأثنى أعضاء الوفد على الجهود التي يبذلها الجيش في ظل الأزمة الراهنة، مؤكدين الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية.