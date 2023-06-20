Advertisement

لبنان

القرم: هذه الحملة تأتي نتيجة تضرّر مصالح بعض شركات الانترنت غير الشرعي

Lebanon 24
20-06-2023 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1079475-638228788052396781.jpg
Doc-P-1079475-638228788052396781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 

لمّا كان الوزير جوني القرم يعمل على تنظيم قطاع الانترنت وضبطه بموجب المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء، 

دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ فترة، على شنّ حملات اعلامية مفبركة ومبرمجة ضد وزارة الاتصالات وشخص الوزير وفريق عمله. 
Advertisement

من هنا، يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم التأكيد على: 

- ان ما تقوم به هذه الوسائل الاعلامية ومن يؤازرها لا يمتّ بصلة الى الحرية الاعلامية التي يحرص عليها الوزير جوني القرم ويقدّرها، بل هي حملة تأتي نتيجة تضرّر مصالح بعض شركات الانترنت غير الشرعي التي نالت تراخيص وعملت بموجبها بطرق ملتوية. 

- ان الوزير القرم وفريق عمله يشددون على ضرورة تحلّي جميع وسائل الاعلام بالمهنية والمناقبية وايصال الصورة الصحيحة للمواطن، ويهيبون بكافة هذه الوسائل توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصدرها لا من مصادر جلّ ما يهمّها الاستمرار في مخالفة القوانين وعرقلة تنظيم القطاع. 

- ان مكتب الوزير القرم وكافة مكاتب الوزارة مفتوحة امام الجميع من أجل أي استفسار، مع كامل الحرص على القيام بكل الجهود لتيسير القطاع تحت سقف القوانين المرعية الاجراء ومن ضمن توجيهات وتعليمات ديوان المحاسبة والهيئات الرقابية ولتأمين الخدمات للناس، وإن وزارة الاتصالات لن تألو جهدا في تسخير كل امكاناتها المتاحة من اجل اعادة هذا القطاع الى طبيعته وحمايته.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2023-06-20
11:35 | 2023-06-20
11:17 | 2023-06-20
11:11 | 2023-06-20
11:06 | 2023-06-20
10:38 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website