ميقاتي أمام بعثة من البرلمان الأوروبي: لم يعد بإستطاعة لبنان تحمل النزوح السوري

شهدت السرايا اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وفي هذا الاطار، إستقبل رئيس الحكومة بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الاوروبي برئاسة النائب إيزابيل سانتوس ومشاركة الوفد النيابي المرافق، وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

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وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أنه على اطلاع على مواقف مختلف الاطراف الممثلة في البرلمان الاوروبي، وهي مواقف تُشكر عليها لانها مؤيدة للبنان ومتفهمة لمجريات الأمور فيه.

وقال: "المشكلة الاساس في لبنان حالياً، إلى جانب الازمات السياسية المعروفة تتمثل بأزمة النازحين السوريين الذين استقبلناهم بكل ترحاب منذ 11 سنة، ولكن وجودهم بدأ يثقل على اللبنانيين ويتسبب بمشكلات على الصعد كافة، ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا".

من هنا، أضاف رئيس الحكومة: "نحن في حوار متواصل مع مختلف الدول الاوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين ونشرح لهم هذا الواقع، وبأن لبنان لم يعد في استطاعته تحمّل هذا النزوح خاصة في غياب اي خارطة دولية لعودتهم".

أضاف: "نحن في صدد اعداد خطة عرضها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب قبل ايام أمام "مؤتمر دعم سوريا والدول المضيفة للاجئين"، ونأمل أن يصار الى التجاوب بشأنها".



سفيرة سويسرا

وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



سفير مصر

وإستقبل رئيس الحكومة سفير مصر ياسر علوي وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.



مسؤول الماني

وإستقبل رئيس الحكومة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

وأجريت خلال اللقاء جولة افق عن الاوضاع الداخلية وفي المنطقة ومفاعيل التفاهمات الاخيرة.

وخلال اللقاء، نوه رئيس الحكومة بمساهمة المانيا في دعم لبنان لمواجهة اعباء النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم".



ومن زوار السراي النائب محمد سليمان.

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صورٌ من نشاط الرئيس ميقاتي اليوم:

الإجتماع مع بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي:

الإجتماع مع سفيرة سويسرا:

الإجتماع مع سفير مصر:

الإجتماع مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية:

الإجتماع مع النائب محمد سليمان: