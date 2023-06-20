شيخ العقل: نريد بناء الدولة العادلة الجامعة والحاضنة للجميع

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شيخ العقل عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعها الدوري في دار الطائفة عصر اليوم، برئاسة ‏شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى وحضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والنواب: فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وقضاة ورؤساء لجان وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة قضايا اجتماعية ومسائل داخلية ووطنية عامة.

وكانت كلمة افتتاحية لشيخ العقل قال فيها: "الحمد لله على ما أنعم به علينا، حمدا دائما في كل حين وعلى كل حال، والدعاء موصول في ثالث الأيام المباركة من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة إلى عيد الأضحى المبارك في العاشر منه أعاده الله عليكم وعلى مجلسكم الكريم وعلى عائلاتكم وعلى إخواننا الموحدين والمسلمين واللبنانيين بالخير والأمن والسلام".



وأضاف: "في هذه الأجواء المعبرة برمزيتها والحاملة معاني التضحية والترفع والعودة الصادقة إلى الذات ومحاسبتها، نرى من واجبنا الدعوة إلى العمل المحقق لا إلى الكلام المنمق، ونحث المسؤولين على الإسراع في القيام بمبادرات مخلصة وفعالة لإنقاذ البلاد من التخبط والانحدار، والوطن من الضياع والتشرذم، وليكن انتخاب رئيس للجمهورية أولوية تؤكد على احترام الدستور ومشاعر اللبنانيين الوطنية، ولتكن معالجة الشأن الاجتماعي والمعيشي بداية الطريق لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها".

وتابع: "انتماؤنا الوطني لا غبار عليه، وتضحيات أجدادنا وآبائنا يعرفها القريب والغريب، وأهدافنا تصب في مصلحة المجتمع والوطن. نفتخر بأصولنا العربية وعمقنا العربي ونعقد ولاؤنا الوطني للدولة لا لسواها، فلا مطمع ولا مطمح لنا إلا بناء الدولة العادلة الجامعة والحاضنة للجميع".