Advertisement

لبنان

شيخ العقل: نريد بناء الدولة العادلة الجامعة والحاضنة للجميع

Lebanon 24
20-06-2023 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1079504-638228850440821227.png
Doc-P-1079504-638228850440821227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعها الدوري في دار الطائفة عصر اليوم، برئاسة ‏شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى وحضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والنواب: فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وقضاة ورؤساء لجان وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة قضايا اجتماعية ومسائل داخلية ووطنية عامة.
Advertisement
 
شيخ العقل
وكانت كلمة افتتاحية لشيخ العقل قال فيها: "الحمد لله على ما أنعم به علينا، حمدا دائما في كل حين وعلى كل حال، والدعاء موصول في ثالث الأيام المباركة من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة إلى عيد الأضحى المبارك في العاشر منه أعاده الله عليكم وعلى مجلسكم الكريم وعلى عائلاتكم وعلى إخواننا الموحدين والمسلمين واللبنانيين بالخير والأمن والسلام".
 
وأضاف: "في هذه الأجواء المعبرة برمزيتها والحاملة معاني التضحية والترفع والعودة الصادقة إلى الذات ومحاسبتها، نرى من واجبنا الدعوة إلى العمل المحقق لا إلى الكلام المنمق، ونحث المسؤولين على الإسراع في القيام بمبادرات مخلصة وفعالة لإنقاذ البلاد من التخبط والانحدار، والوطن من الضياع والتشرذم، وليكن انتخاب رئيس للجمهورية أولوية تؤكد على احترام الدستور ومشاعر اللبنانيين الوطنية، ولتكن معالجة الشأن الاجتماعي والمعيشي بداية الطريق لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها".
 
وتابع: "انتماؤنا الوطني لا غبار عليه، وتضحيات أجدادنا وآبائنا يعرفها القريب والغريب، وأهدافنا تصب في مصلحة المجتمع والوطن. نفتخر بأصولنا العربية وعمقنا العربي ونعقد ولاؤنا الوطني للدولة لا لسواها، فلا مطمع ولا مطمح لنا إلا بناء الدولة العادلة الجامعة والحاضنة للجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:42 | 2023-06-20
14:30 | 2023-06-20
14:27 | 2023-06-20
14:22 | 2023-06-20
14:19 | 2023-06-20
14:02 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website