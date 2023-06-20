حزب الله أدان "العدوان على مخيم جنين": العملية تدل على جهوزية المقاومة على ضرب العدو

أشاد حزب الله بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي شمال رام الله وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين، مشيراً إلى أن هذه العملية تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو.

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وقال حزب الله في بيانه: "يدين حزب الله العدوان الصهيوني على مخيم جنين، ويستنكر بشدة الأعمال الوحشية والهمجية التي قامت بها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة على المخيم وجواره".



وأشاد الحزب "بالتصدي البطولي لمقاومي جنين وإخوانهم المجاهدين الذين فاجأوا قوات الاحتلال ووجهوا لها صفعة مؤلمة واشتبكوا معها لساعات طويلة قبل أن تتمكن من سحب آلياتها المحترقة من ساحة المعركة".



وأضاف: "كما يشيد حزب الله بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي شمال رام الله وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الصهاينة وجرح آخرين، وهي تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما".



وتابع قائلاً: "لقد كشفت مواجهات الأمس واليوم يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وقدرتها على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر التي ستجعله يفكر مليا قبل ارتكاب حماقات جديدة".



وختم بالقول: "يوجه حزب الله كل التحايا لأرواح الشهداء الطاهرة ويسأل الله العافية للجرحى ولشعبنا الفلسطيني المقاوم النصر والعزة".