Advertisement

لبنان

أمرٌ بارز شهده مطار بيروت يوم أمس.. وزيرٌ يكشفه

Lebanon 24
20-06-2023 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1079512-638228863873309418.jpg
Doc-P-1079512-638228863873309418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، برئاسة جان عبود وبرعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وحضوره، لقاء موسعاً، في مقر النقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر.
 
Advertisement
وبحسب بيان صادر عنه، فقد طالب اللقاء بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع بطاقات السفر، تحت شعار: "لسياحة مستدامة ومقوننة".
وفي كلمة له، أكد نصار أن "الموسم السياحي واعد جداً في لبنان، إذ تكشف الأرقام عن حجوزات وحركة عالية في هذا الموسم"، وقال: "يبقى الهم الأساسي اليوم شرعنة قطاع السفر والسياحة وضبط الأمور الشاذة التي تحصل خارج إطار الشرعية وإيقافها".

وأكد أن "الوزارة أصدرت بيانات عدة أكدت فيها ضرورة تبليغها عن أي شخص أو شركة أو جهة تمارس هذا النشاط بطريقة غير شرعية"، وأضاف: "إن الوزارة لا تملك الطاقم الرقابي لمراقبة هذه الممارسات. كما لا يمكنها دخول المنازل للتأكد من عدم ممارسة أشخاص هذا العمل في إطار غير شرعي".

وتابع: "للحد من هذه الظاهرة، فعلى الشركات مساندة الوزارة بالتبليغ عن أي نشاط غير شرعي، على أن تساعد الوزارة حسب الطرق القانونية".

وأشار إلى أن "وزارة السياحة تتلقى طلبات رخص جديدة لمكاتب السياحة والسفر أو لتغيير اسم أو موقع، وهي تعطي موافقات استثنائية في أحيان كثيرة لأنها تريد الوقوف بجانب القطاع الخاص ومساعدته"، وقال: "يجب على أعضاء النقابة تقديم تقرير بأسماء كل الأعضاء المنتسبين، وحتى إذا كانت هناك أوضاع غير قانونية فوزارة السياحة تساهم في معالجتها، وهذه مهمتها الأساسية".

أضاف: "لبنان يمر في وقت صعب معيشياً واقتصادياً، وتبقى الآمال معلقة على انقضاء الموسم على خير مع استقرار سياسي وأمني ليعيد لبنان في الحد الأدنى تسجيل الأرقام السياحية التي كانت مسجلة في عام 2022. مع هذا، أقول أيضاً إن المؤشرات تؤكد أن صيف 2023 أفضل من الموسم السابق".

وأعلن أن "عدد السياح الذي يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يوميا كبير جدا"، وقال: "وصل أمس إلى المطار 15124 وافدا قادما على متن 33 رحلة تجارية و7 رحلات خاصة".

ولفت إلى أن "مشكلة المطار الأساسية هي في شح الأموال"، وقال: "طلبنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى اجتماع وقمنا بجولة في المطار مع لجنة الأشغال النيابية ووزير الأشغال والنقل علي حمية والمعنيين، وتبين أن هناك قانونا  تقتطع بموجبه مديرية الطيران المدني من رسم المغادرة البالغ 3 دولارات نسبة 20% للمطار، ووصل المبلغ إلى 22 مليون دولار لغاية الشهر الماضي. وهذا المبلغ يستطيع تحسين الكهرباء وتأمين التنظيف والتنظيم ومساعدة كل المسؤولين في الإدارات الأمنية وغير الأمنية. كما يمكن زيادة عدد الكونتوارات للأمن العام عند الوصول والمغادرة".

وأشار إلى أن "موضوع المطار أساسي كونه الواجهة الأولى التي تستقبل القادمين إلى لبنان، إضافة لبعض القادمين عبر البر من الأردن والعراق ومصر".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-06-20
17:04 | 2023-06-20
16:56 | 2023-06-20
16:39 | 2023-06-20
16:34 | 2023-06-20
16:22 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website