حجار: نُجدد رفضنا القاطع لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

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عقد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع السيد أدوار بيغبيدير ممثلاً المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، السيد إيفو فريجسن ممثلا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان والسيد عبدالله الوردات مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في لبنان.وخلال الإجتماع، أكد حجار أنه "ما زال على موقفه الرافض لدولرة مساعدات النازحين السوريين"، وأضاف: "بما أنه قد تمّ التواصل والحوار سابقاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالنسبة لهذا الموضوع، فإنه على الجهات المعنية إستكمال هذا الحوار مع الرئيس ميقاتي، ونؤكد رفضنا القاطع لدولرة مساعدات النازحين في لبنان".