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لبنان

الراعي عرض الأوضاع مع السفير الالماني

Lebanon 24
20-06-2023 | 12:43
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الألماني اندرياس كيندل، وجرى عرض الأوضاع الراهنة إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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الراعي

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