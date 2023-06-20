الراعي عرض الأوضاع مع السفير الالماني

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الألماني اندرياس كيندل، وجرى عرض الأوضاع الراهنة إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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