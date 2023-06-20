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لبنان

بعد مطالبة وزير السياحة سلام بالاعتذار.. هكذا رد الأخير

Lebanon 24
20-06-2023 | 12:54
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بعد خلافٍ بين وزيري الإقتصاد والسياحة أمين سلام ووليد نصار حول كيفية مشاركة لبنان بفعاليات "إكسبو قطر"، وإثر حصول إشكالٍ بين الطرفين خلال آخر جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي على خلفية كلامٍ يقول إن الوزيرين تحدثا بشكلٍ مسيء عن أشقاء بعضهما البعض، قال سلام في حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الثلاثاء: "إذا قصد نصار التحدي من خلال طلبه الاعتذار فأنا لا أحد يتحدّاني ولكنني لم أتوجه إليه بالشخصي بل هو من فعل ذلك في الجلسة الأخيرة بناءً على أخبار مغلوطة تلقاها بأنني تناولت شقيقه".
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وأضاف: "أتوجّه لنصار بالقول إنني لم أتناوله ولا عائلته بل طالبت بصلاحياتي وتلقيت شريطاً مصوراً قبل الجلسة يتناوله وشقيقه لكنني رفضت الدخول بالشخصي". 
وتابع قائلاً: "ذاهب إلى المجلس غداً لأشكره على إعادة صلاحيتي بشأن إكسبو قطر لا للاعتذار من نصار، وعلينا التعالي عمّا حصل لصون صورة لبنان وحسن مشاركته". 
وفي وقتٍ سابق اليوم، أفيد بأنّ نصار سيتقدم بشكوى قدح وذم بحق سلام اذا ما لم يقم الأخير بتقديم اعتذار في جلسة مجلس الوزراء غداً.
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