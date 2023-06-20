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لبنان

تحذير.. سرقة في لبنان قد تُكلف هؤلاء آلاف الدولارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 13:27
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بدأ بعض أصحاب معارض تأجير السيّارات باتخاذ إجراءات إحترازيّة، وذلك بعد تنامي مخاوف من إمكانية سرقةِ مركبات باهظة الثمن من قبل سارقين مُحترفين.
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وقال أحد العاملين في القطاع لـ"لبنان24" إنّ هناك رسائل تناقلها العاملون في مجال تأجير السيارات تؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتدقيق بشدة في هوية الأشخاص الذين يبادرون إلى إستئجار السيارات لاسيما خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى أنَّ "بعض أصحاب تلك المعارض لجأوا مؤخراً إلى تعزيز مركباتهم بنظام تتبُّع "GPS" كي يتمّ رصدُ مكانها في حال حصول أي طارئ"، وأضاف: "سرقة السيارات مُوجعة جداً، هذا عدا التكاليف التي تدُفع على تلك المركبات في ظلِّ ارتفاع الدولار الجمركي وأمور أخرى.. وحقاً، السرقة ستكلفنا عشرات آلاف الدولارات، ولهذا يجب الإنتباه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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