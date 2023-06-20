تحذير.. سرقة في لبنان قد تُكلف هؤلاء آلاف الدولارات!

بدأ بعض أصحاب معارض تأجير السيّارات باتخاذ إجراءات إحترازيّة، وذلك بعد تنامي مخاوف من إمكانية سرقةِ مركبات باهظة الثمن من قبل سارقين مُحترفين.

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وقال أحد العاملين في القطاع لـ"لبنان24" إنّ هناك رسائل تناقلها العاملون في مجال تأجير السيارات تؤكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتدقيق بشدة في هوية الأشخاص الذين يبادرون إلى إستئجار السيارات لاسيما خلال فترة الأعياد.