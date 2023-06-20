كرامي: لإطلاق حوار جدي بين مختلف التيارات والخير يأتي دائماً من السعودية

أكد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي حرصه على "اطلاق حوار جدي بين مختلف التيارات السياسية في لبنان"، مُعتبراً أن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو المرشح الجدي لرئاسة الجمهورية".



وتمنى كرامي أن "تكون زيارات الموفدين الى لبنان فاتحة خير لبدء حوار جدي يقود الى التوافق على رئيس جمهورية وحكومة كاملة الأوصاف تستطيع أن تنقذ لبنان"، مؤكداً أنّ "الخير يأتي دائماً من المملكة العربية السعودية".

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