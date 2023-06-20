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لبنان

قائد الجيش في احتفال تكريمي لآباء العسكريين الشهداء: لولاهم لما بقيَ لبنان

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:02
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أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفلاً تكريماً لعدد من آباء العسكريين الشهداء، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، بمناسبة عيد الأب في نادي الرتباء المركزي - الفياضية، تضمن مشاركة من الشاعر طليع حمدان والفنانين نقولا دانيال وطوني كيوان ونيكولا مزهر.
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وألقى قائد الجيش كلمة عايد فيها آباء الشهداء، مؤكداً أن "المؤسسة العسكرية لا تترك شهداءها وعائلاتهم" وقال: "الشهداء لا يموتون وهم أحياء في وجداننا لولاهم لما بقي لبنان، أشكركم على تربيتكم الوطنية لأولادكم وتقديمهم على مذبح الوطن".
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