قائد الجيش في احتفال تكريمي لآباء العسكريين الشهداء: لولاهم لما بقيَ لبنان

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وألقى قائد الجيش كلمة عايد فيها آباء الشهداء، مؤكداً أن "المؤسسة العسكرية لا تترك شهداءها وعائلاتهم" وقال: "الشهداء لا يموتون وهم أحياء في وجداننا لولاهم لما بقي لبنان، أشكركم على تربيتكم الوطنية لأولادكم وتقديمهم على مذبح الوطن".