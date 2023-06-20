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لبنان

"صرخة المودعين" زارت الشامي.. ما الذي قيلَ عن الودائع؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:19
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زار، اليوم، وفد من جمعية "صرخة المودعين" نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وتم البحث، بحسب بيان للجمعية، في "النقاط الخلافية المتعلقة بالودائع".
 
وأشار البيان الى أن "الحوار كان صريحاً، وأكد فيه نائب رئيس الحكومة أن خطة الحكومة تطرح حلولا لمشكلة الودائع التي تفوق المئة ألف دولار وليس شطبا لها، كما يصور البعض من خلال صندوق استرداد الودائع، فالحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المودعين الى أقصى حد ممكن".
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ورداً على سؤال، ذكر الشامي أن "الحملة التي شنتها المصارف في البداية ضد الخطة التي قدمتها الحكومة، كان بسبب عدم قبولها مبدأ تراتبية المسؤوليات والتي تقضي بشطب رساميلها قبل المس بأي وديعة، وذلك لأن المصارف تتحمل مسؤولية الودائع التي اؤتمنت عليها من قبل المودعين".
 
وتناول "البحث عدة نقاط تتعلق بالودائع، وتم الإتفاق على مواصلة النقاش عند الحاجة لإيجاد أفضل الحلول المتعلقة بقضية المودعين".
 
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