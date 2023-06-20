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لبنان

سفيرٌ جديد لفرنسا في لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:27
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علمت "الجديد" أن فرنسا عينت هيرفيه غارو سفيراً لها في بيروت خلفاً للسفيرة آن غريو، لافتةً الى أنّ "غارو يشغل حالياً منصب سفير باريس في تركيا، وشغل سابقاً منصب سفير بلاده في القدس".
 
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