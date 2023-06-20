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لبنان

المكاري شارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب في الرباط

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:22
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شارك وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب المنعقد في مدينة الرباط - المغرب في دورته الـ53.

وأقرَّ المجتمعون جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب الذي سينعقد غداً والذي تمحور حول العديد من القضايا، لاسيما قضية القدس في الاعلام العربي والدولي، ووجوب المحافظة على هوية هذه المدينة على اعتبار أنّ القدس مسؤولية جماعية عربية.
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وأُقرت توصيات تتعلق بالاستراتيجية الاعلامية العربية، خصوصاً ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والإعلام التربوي والذكاء الاصطناعي وواقع الاعلام العربي.

وأكد الوزير المكاري في حديث عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، أهمية التوصيات التي تمّ إقرارها في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، مشدداً على أنّ "الاعلام العربي يخطو خطوات سريعة نحو التطور، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، بما سينعكس حتماً على الدول العربية".

وركز المكاري على أهمية التوصيات المتعلقة بالقدس، ولفت إلى أنها "حاكت في جزء منها، وثيقة بيروت التي أقرت خلال احتفالية بيروت عاصمة الاعلام العربي أخيراً"، مشدداً على "اهمية تنفيذ التوصيات ومتابعتها وصولاً الى تحقيق الاهداف المنشودة منها".
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