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لبنان
مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش
Lebanon 24
20-06-2023
|
14:30
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 19 / 6 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس السوري (ع.ش.) لإقدامه بتواريخ مختلفة على تشكيل عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب لمحلات مجوهرات وسيارات بقوة السلاح، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم سرقة وسلب بقوة السلاح وتم ضبط السيارة التي كان يستخدمها خلال عمليات السلب.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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