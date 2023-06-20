قريباً.. إليكم ما سيشهده وسط بيروت

من المُرتقب أن يشهد وسط بيروت وتحديداً محيط مجلس النواب سلسلةً من التغييرات قريباً، إذ قد تبادر القوى الأمنية إلى إزالة العوائق الحديدية الموجودة هناك خلال الفترة المُقبلة.

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