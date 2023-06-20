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لبنان

قريباً.. إليكم ما سيشهده وسط بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 14:42
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من المُرتقب أن يشهد وسط بيروت وتحديداً محيط مجلس النواب سلسلةً من التغييرات قريباً، إذ قد تبادر القوى الأمنية إلى إزالة العوائق الحديدية الموجودة هناك خلال الفترة المُقبلة.
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وبحسب المصادر، فإنّ هذا الأمر سيأتي بقرارٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يُعارض إزالة تلك العوائق تسهيلاً لحركة المواطنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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