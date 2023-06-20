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لبنان

هذا ما قاله وزير الزراعة عن بداية "حصاد القمح الطّري" في لبنان

Lebanon 24
20-06-2023 | 15:00
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شهدَت منطقة البقاع مؤخراً بداية حصاد القمح الطَّري الذي يُستخدم في صناعة الخبز اللبناني ذي الجُودة العالية.
 
وفي تصريحٍ له عن الأمر، قال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إن "هذا القمح هو من نوع أكسا 1133 المُعد للطحن"، وأضاف: "الحصاد بدأ، وهذا هو قمحنا الطري ووجهه يشبِهُ شمسنا". 
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