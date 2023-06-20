هذا ما قاله وزير الزراعة عن بداية "حصاد القمح الطّري" في لبنان

شهدَت منطقة البقاع مؤخراً بداية حصاد القمح الطَّري الذي يُستخدم في صناعة الخبز اللبناني ذي الجُودة العالية.

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وفي تصريحٍ له عن الأمر، قال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إن "هذا القمح هو من نوع أكسا 1133 المُعد للطحن"، وأضاف: "الحصاد بدأ، وهذا هو قمحنا الطري ووجهه يشبِهُ شمسنا".