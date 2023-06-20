فاز النائب أديب عبد المسيح بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي في القطاع البحري"، في حفل توزيع جوائز نظمته "ربان السفينة"، وتنافست فيه أكثر من 100 جهة وشخصية بحرية، في فندق هيلتون الحبتور في بيروت.

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