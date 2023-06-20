تغريدة جديدة لباسيل.. ماذا جاء فيها؟

غرّد النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "الجريمة المتمادية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأبرياء الفلسطينيين في مدينة جنين يقابلها صمت دولي مريب".





وتابع: "لا سلام ولا استقرار في الشرق من دون احترام حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وحق اللاجئين بالعودة إليها".

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