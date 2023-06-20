أفرام: لا فيتو لدى "الثنائي الشيعي" على طرحي كمرشّح لرئاسة الجمهوريّة

كشف النائب نعمة أفرام أنه فهم من "الثنائي الشيعي" عدم وجود أي فيتو على طرحه لرئاسة الجمهوريّة، مشيراً إلى أنه "حتى الساعة، ما زال رئيس تيار المرده سليمان فرنجية هو مرشح الثنائي".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال أفرام: "أسوأ ما قد يحصل لي على الصعيد الشخصي هو أن أصبح رئيساً للجمهورية، لكن الهدف هو تطوير بلدنا، وعلينا مسؤولية كبرى".

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وأضاف: "يجب أن نكون جاهزينَ لاستقطاب المشاريع الإقتصادية و15% من اللبنانيين أخرجوا أطفالهم من المدارس، وعلينا الإنطلاق بالمعالجة لأنّ لبنان يستحقّ ذلك وهذا واجبنا تجاهه".

إلى ذلك، أكد أفرام أنه لا يمكن للبنان وحيداً اتخاذ قرار التطبيع مع العدو الإسرائيلي، معتبراً أن "مثل هذا القرار يجبُ أن يكون عربياً عابراً للحدود في المنطقة"، وأضاف: "أنا مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الرئيس السوري فسوريا جارة وهذا قدرنا ويجب فتح حوارات عميقة بين الطرفين".