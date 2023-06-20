مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
هل تساعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بدءا من غد للبنان في بلورة مسار للمخارج بالتوازي بين الداخل والخارج يؤدي الى حل المسألة وانتخاب رئيس للجمهورية؟
لودريان يصل الى بيروت غدا وسط ضبابية في تفاصيل عناوين زيارته على رغم أن المعلومات المتوافرة بحسب أوساط مطلعة تؤكد أن من المبكر الحديث عن احتمال التغيير في جوهر المبادرة الفرنسية المعروفة موضحة أن لودريان الذي يتمتع بدينامية دبلوماسية وبعلاقات خليجية واسعة وبخبرة بمسارات السياسة اللبنانية يبدأ لقاءاته مستطلعا المواقف والأجواء وحيثيات آخر جلسة برلمانية للانتخاب الرئاسي الأربعاء الماضي وسيطرح أسئلة محددة كي يكون صورة عن خيارات ممكنة لتخطي معضلة الإنتخاب الرئاسي والوصول الى تحقيق الإنتخاب.
أربع وعشرون ساعة تفصلنا عن وصول لودريان الذي يشمل برنامج جولته لقاءات مع رئيس البرلمان نبيه بري المتمسك بالحوار ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع البطريرك الراعي يوم الخميس ثم يلتقي المرشحين عمليا وإعلاميا وواقعيا لرئاسة الجمهورية:
رئيس المردة سليمان فرنجية الوزير السابق جهاد أزعور وقائد الجيش العماد جوزاف عون.. ويوم الجمعة المقبل يجمع رؤساء الأحزاب والكتل على غداء في قصر الصنوبر.
وكذلك تحضرت لقاءات للودريان مع سفراء دول اللقاء الخماسي والدول العربية بمن فيهم السفير الإيراني والقائم بالأعمال السوري..
وفي نهاية زيارته سيبلور لودريان تقريرا يرفعه الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون..
في الغضون السفير المصري في لبنان ياسر علوي مستمر في اتصالاته اللبنانية وهو التقى اليوم الرئيس ميقاتي والتقى الوزير السابق غازي العريضي أمس كما علم أن السفير السعودي وليد البخاري سيستأنف لقاءاته في لبنان في الساعات المقبلة وسيقيم الخميس على شرف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مأدبة عشاء دعا إليها عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية، ضمنهم السفير الايراني مجتبى أماني والقائم باعمال السفارة السورية علي دغمان، عنوانها: "الدبلوماسية المستدامة".
حكوميا جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر غد في السراي الكبير وعلى الطاولة جدول عمل من ثلاث وثلاثين مادة ملحة وترقيات الضباط.