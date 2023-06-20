السفير السعودي يكرّم بو حبيب: رسائل إلى المعترضين على إدارتها الجديدة

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كتبت" الاخبار": برز خبر العشاء الذي يقيمه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري على شرف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في فندق فينيسيا غداً، والذي دُعي إليه عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، من بينهم السفير الإيراني مجتبى أماني والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان، إذ فتحت دعوة السفير باب التحليلات التي ربطتها بالملف اللبناني وبتحول في الموقف السعودي في ما خصّ الملف الرئاسي، وهو ما نفته أوساط سياسية أشارت إلى أن «الموقف السعودي لا يزال على حياديته الإيجابية»، مشيرة إلى أن «دعوة السفير الإيراني والقائم بالأعمال السوري إلى العشاء تأتي في إطار التأكيد على سياسة الانفتاح السعودية على الجميع، وتحديداً طهران ودمشق، وتتويجاً لمسار تطبيع العلاقات القائم منذ أشهر معهما». واعتبرت المصادر أن الدعوة تأتي في سياق الرسائل التي تبعثها الرياض إلى المعترضين على إدارتها الجديدة، ورداً على الإجراءات التي يقومون بها، كإلغاء الاتحاد الأوروبي اجتماعه للمرة الثانية مع جامعة الدول العربية بعد استعادة سوريا مقعدها في الجامعة».وكتبت كلير شكر في " نداء الوطن": العشاء التكريمي الذي سيقيمه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على شرف وزير الخارجية الفرنسي السابق والذي يفترض أن يحضره السفير الايراني في بيروت، يأتي في سياق التنسيق الثنائي، من باب تأكيد الدولتين حرصهما على توحيد جهودهما في انجاز الملف اللبناني... ولو أنّ التنسيق لا يزال يفتقد إلى حلقة مهمة، وهي الحلقة الأميركية.