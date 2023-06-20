25
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تفاهم مار مخايل": استعصاء التلاقي مجددا
Lebanon 24
20-06-2023
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": أكثر من معطى محلي لا يزال يتحكم بالمشهد الانتخابي: - أولاً، لا تخلّي من جانب الثنائي الشيعي عن ترشيح فرنجية. أقله في المدى المنظور. ولو أنّ هذا الفريق يقرّ أنّ الإسراع في ترشيحه، خطأ ارتكِب بحقه، ساهم في تعرّضه للنيران الصديقة، وتحديداً من أبناء بيئته المسيحية، وكان يفترض بفرنجية أن يقود بنفسه معركة ترشيحه وإعلانه لكي يكون الثنائي بمثابة داعم لا مبادر. - ثانياً، لا نيّة لرئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل في العودة إلى الوراء، للسير من جديد في ترشيح فرنجية. يعترف المتحمسون للأخير، أنّ «حزب الله» أخطأ في حساباته حين ظنّ أنّ باسيل سيركب عاجلاً أم آجلاً، ومهما دار به الزمن، قطار ترشيح رئيس «تيار المردة»، وقد بنى جزءاً من استراتيجية دعمه للأخير على قاعدة ضمان أصوات «تكتل لبنان القوي». واذ بباسيل يطيح بها من دون أن يرفّ له جفن. لا ينكر هؤلاء أنّ اعتبارات رئيس «التيار الوطنيّ الحر» وجودية بمعنى أنه يخوض معركة حياة أو موت، ولذا رفض الخوض في تفاصيل الضمانات التي كان «الحزب» يستعد لوضعها أمامه للتخفيف من هواجسه المستقبلية في حال قبل أن يكون شريكاً لعهد فرنجية، وفضّل المواجهة على التسوية. هو عملياً يسعى إلى التقليل من خسائر ستلحق به بكل الأحوال، مهما كانت هوية رئيس الجمهورية، ما اضطره إلى اللجوء إلى الخصوم لوقف اندفاعة حلفائه، ولو أنّ بعض النواب العونيين يخالفونه الرأي لجهة اعتبارهم أنّه قرر في اللحظة الخاطئة، السباحة عكس تيار التفاهمات الاقليمية. - ثالثاً، لا يزال باسيل مقتنعاً أنّ خيار المرشح الثالث ممكن بالتفاهم مع «حزب الله». وهو أعاد تنشيط قنوات تواصله مع «الحزب» عشية جلسة 14 حزيران وما بعدها على قاعدة الحصول من «الحزب» على وعد بالتخلي عن فرنجية. ولكن يبدو أنّ جسور الثقة مع «الحزب» باتت مقطوعة كلياً، أقله هكذا يعتقد بعض المطلعين على موقف «حزب الله»، مؤكدين أنّ حسابات باسيل باستعادة «التفاهم» من جديد بعد شطب ترشيح فرنجية، توازي رهان «الحزب» على استعادة باسيل إلى تسوية مع فرنجية!بالنتيجة، يستبعد المطلعون، نجاح جبران باسيل في الجلوس من جديد الى طاولة «حزب الله» للتفاوض على اسم ثالث، فيما لو بقيت حالة الاستعصاء الداخلية مسيطرة. يقولون، فيما لو قرر «الحزب» فعلها، انطلاقاً من رغبته في الانخراط في تسوية تأتي برئيس وتنهي الشغور، فلن يكون شريكه لبنانياً، أو بالأحرى جبران باسيل. والأرجح أنّه سيبرم تلك التسوية مع فريق خارجي بعدما أحرق رئيس «التيار الوطني الحر» كل مراكبه مع «الحزب».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
Lebanon 24
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
06:20 | 2023-06-20
20/06/2023 06:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
04:34 | 2023-06-20
20/06/2023 04:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
07:35 | 2023-06-20
20/06/2023 07:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
10:00 | 2023-06-20
20/06/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
23:26 | 2023-06-20
20/06/2023 11:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:32 | 2023-06-21
ميقاتي: ندعو للاسراع في انتخاب الرئيس ولسنا من هواة افتعال المشكلات
02:53 | 2023-06-21
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السرايا الحكومية ويتخذ قرارا بالغاء شهادة "البريفيه"
03:37 | 2023-06-21
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
04:00 | 2023-06-21
ظاهرة في لبنان تُقدّم أرباحاً بـ"الدولار".. ماذا يعني "التداول بالعملات"؟
03:59 | 2023-06-21
أمن الدّولة تدهم سوبرماركت في الفرزل وتوقف صاحبها.. اليكم التفاصيل
03:57 | 2023-06-21
تعميم من وزارة السياحة حول حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها.. هذا ما جاء فيه
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
21/06/2023 11:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
21/06/2023 11:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
21/06/2023 11:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact