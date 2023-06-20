Advertisement

لبنان

مفوّض عام "الأونروا" يدقُّ ناقوس الخطر

Lebanon 24
20-06-2023 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1079596-638229222849042024.jpg
Doc-P-1079596-638229222849042024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رسم مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني صورة تشاؤمية لما ستؤول إليه أوضاع الوكالة في المرحلة المقبلة، في ظل تراجع تبرّعات الدول المانحة والعجز المالي المتراكم في الموازنة، قائلاً: «قد لا نصمد كثيراً إذا لم تتوفر الإمكانيات المالية الضرورية بشكل عاجل، أو نحصل على وعود بها حتى نهاية حزيران. سنكون في مأزق كبير في الخريف، ربّما في نهاية أيلول أو بداية تشرين الأول وقد نصل إلى نقطة اللاعودة».نقطة اللاعودة وفق مفهوم لازاريني تعني انهيار الوكالة الدولية التي تأسّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية شؤون وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عقب نكبة فلسطين العام 1948، وتعني «وقف الخدمات واضطراب المنطقة بكاملها»، مؤكداً على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية وتأمين العيش بكرامة للاجئين الفلسطينيين لأنه يعني الإستقرار المستدام في منطقة متقلبة».وقال لازاريني رداً على سؤال لـ»نداء الوطن» إن «السعي لجعل موازنة «الأونروا» ضمن الأمم المتحدة يحتاج إلى طرح من الجمعية العامة وتوافق الأعضاء وقبلهما توفير البيئة السياسية المناسبة لإقراره، في ظل الخلافات»، مضيفاً: «لقد حصلنا على 15 مليوناً لهذا العام ومثلها للعام المقبل ولكنها للأسف غير كافية، وإذا استمرت الأزمة سنكون في وضع مأسوي».
Advertisement
ولم يخف لازاريني أنه «كانت لدينا مدخّرات مالية ومع الوقت ونقص التمويل وقعنا في العجز، والمتعارف عليه أن أي مؤسسة تعمل في رعاية اللاجئين أو الشأن العام، يجب أن يكون لديها مدخّرات تكفي لستة أشهر، نحن لدينا لشهر أو نصف الشهر فقط، ولذلك أدّق ناقوس الخطر كي لا نصل إلى نقطة اللاعودة، ولا نعرف حتى الآن إذا كنا سنحصل على الأموال أو نستطيع دفع الرواتب أو حتى بدء العام الدراسي الجديد، نأمل عدم الاصطدام بالزجاج». ولم يتوقف لازاريني عند العجز المالي، بل أكد أنّ الصراع يدور اليوم من أجل بقاء خدمات «الأونروا» على حالها من دون نقص أو تراجع، فيما آمال اللاجئين تتطلع إلينا من أجل تحسينها».
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2023-06-21
02:53 | 2023-06-21
03:37 | 2023-06-21
04:00 | 2023-06-21
03:59 | 2023-06-21
03:57 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website