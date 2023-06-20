25
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتخابات الرئاسة والافق المسدود
Lebanon 24
20-06-2023
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الديار": الخريطة السياسية في الاندفاع وراء ترشيح جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية في وجه سليمان فرنجية تقود اي مراقب سياسي متجرد للقول ان انتخابات رئاسة الجمهورية وصلت الى افق مسدود. ويسلم بذلك الثنائي الشيعي الوطني ويسلم بذلك ايضا رئيس تكتل المعارضة المسيحية المارونية رغم التأييد من الفريقين لجهاد ازعور ولسليمان فرنجية والاعلان انهما لن يتراجعا لكن في واقع الامر فانهما ينتظران مبادرة عربية دولية والارجح المبادرة الفرنسية السعودية.
Advertisement
واذا كان ماكرون قد فشل في مبادراته السابقة لعدم حصوله على الادوات التنفيذية له في لبنان فانه وجد في الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية القدرة التنفيذية في لبنان كي تكمل المبادرة الفرنسية.
لكن الرئيس الفرنسي قال بعد زيارة البطريرك الراعي انه لا يجب ان ينتصر اي فريق على آخر ولا يكون هناك غالب او مغلوب وان بن سلمان سينسق مع ماكرون عبر الفريق الديبلوماسي السعودي والفريق الامني الديبلوماسي الفرنسي للوصول الى حل لمشكلة الانتخابات الرئاسية في لبنان.
من هنا يمكن القول لاي مراقب سياسي ان الانتخابات الرئاسية اذا لم تنجح من خلال المبادرة الفرنسية العربية وتكون مقبولة من الجميع فان انتخابات رئاسة الجمهورية لن تحصل الان وسيكون الشغور الرئاسي لفترة طويلة.
اما اذا نجح المبعوث الفرنسي الذي جاء الى لبنان ويريد الاستماع الى قادة الرأي السياسي بالاضافة الى قائد الجيش العماد جوزاف عون والى البطريرك الماروني الراعي حيث ان بكركي اعلنت انها لا تفضل مرشحا على اخر انما البطريرك الراعي اشار الى ان هناك اجماعا مسيحيا على احد المرشحين وهو يقصد ترشيح جهاد ازعور وتكتل الوطني الحر مع حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وترشيح الثنائي الشيعي الوطني له بالاضافة الى حلفائهم، كما للكتائب والقوات اللبنانية حلفاء مثل الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي حصل على معظم النواب من الطائفة الدرزية وان النائب الدرزي مارك ضو والنائب فراس حمدان انضما الى المعارضة المسيحية الوطنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
Lebanon 24
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
06:20 | 2023-06-20
20/06/2023 06:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
04:34 | 2023-06-20
20/06/2023 04:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
07:35 | 2023-06-20
20/06/2023 07:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
Lebanon 24
مفاجأة مدويّة عن "الهواتف".. خبرٌ يهم الجميع حول العالم!
10:00 | 2023-06-20
20/06/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
23:26 | 2023-06-20
20/06/2023 11:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:32 | 2023-06-21
ميقاتي: ندعو للاسراع في انتخاب الرئيس ولسنا من هواة افتعال المشكلات
02:53 | 2023-06-21
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السرايا الحكومية ويتخذ قرارا بالغاء شهادة "البريفيه"
03:37 | 2023-06-21
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
04:00 | 2023-06-21
ظاهرة في لبنان تُقدّم أرباحاً بـ"الدولار".. ماذا يعني "التداول بالعملات"؟
03:59 | 2023-06-21
أمن الدّولة تدهم سوبرماركت في الفرزل وتوقف صاحبها.. اليكم التفاصيل
03:57 | 2023-06-21
تعميم من وزارة السياحة حول حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها.. هذا ما جاء فيه
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
21/06/2023 11:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
21/06/2023 11:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
21/06/2023 11:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact