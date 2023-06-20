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لبنان

الموظفون العقاريون المخلى سبيلهم "يرفضون" العودة إلى العمل

Lebanon 24
20-06-2023 | 22:42
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كتبت" الاخبار": توقّفت مصادر معنية عند تحديد المديرية العامة للشؤون العقارية موعداً لاستقبال معاملات المواطنين في أمانات السجلّ العقاري، حصراً في بيروت وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وأكدت أنّ موظفي السجلّات العقارية في بعبدا وعاليه والشوف والمتن، المخلى سبيلهم، «يرفضون» العودة إلى العمل رغم انقضاء مدّة منع مزاولتهم للعمل. وتضيف أنّ هؤلاء لم يحضروا الشهر المنصرم لإنجاز الملفات المتراكمة، وفقاً لما نصّ عليه تعميم صادر عن مديرية الشؤون العقارية أعلنت فيه استئناف العمل الداخلي الإداري في جميع العقاريات
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